民眾熱血參與Big City遠東巨城購物中心舉辦的「Big分享愛」捐血活動。（巨城提供／陳育賢新竹傳真）

海葵颱風逼近，民眾熱血也沸騰，為使新竹捐血中心血液庫存量維持供給正常，Big City遠東巨城購物中心3日舉辦「Big分享愛」捐血活動，捐血一袋即可獲得威秀電影票、巨城購物抵用券，一天下來共募得1133袋熱血，7度創下單日單點最高捐血紀錄。

Big City遠東巨城購物中心今天與新竹市樂麗扶輪社、天翌扶輪社、名贊建設、慈光企業、新竹振道有線電視、僑泰人力資源顧問公司、苗栗縣精智文理補習班共同舉辦捐血活動在防颱準備之餘，一起熱心公益為血庫做好存血準備。

遠東巨城總經理羅仕清表示，巨城長期關注台灣季節性缺血及捐血年齡斷層問題，與新竹捐血中心合作多年，至今攜手各界共舉辦逾250場公益捐血活動，募得近3萬袋、750萬cc熱血，並7度創下單日單點最高捐血紀錄，獲衛福部「捐血特殊貢獻獎」及桃竹苗區捐血中心「捐血績優機關社團及企業」肯定，成為桃竹苗地區最大的捐血平台，也是國內募集醫療用血的重要夥伴。

此次，聯手樂麗扶輪社、天翌扶輪社及多家企業舉辦大型捐血活動，雖遇上海葵颱風來襲，但巨城隨時注意颱風動態，在安全的防颱工作準備下持續呼籲鄉親踴躍捐血防範於未然，為新竹捐血中心補充滿滿熱血。

日前，巨城透過FB粉絲專頁發文及APP推播預告訊息，獲得粉絲們熱烈響應「走起做公益」、「去巨城逛街吃飯，順便捐血」、「大家記得攜帶雨具」等貼心留言。

趁著上午還未有明顯風雨，9點開始的捐血活動就吸引不少熱心民眾排隊，有年輕朋友呼朋引伴在颱風影響前夕，捐血看電影為青春熱血一波，以及情侶、小家庭等組合前來響應順便購物採買做好防颱準備，其中，還有資深捐血人帶著首次捐血的女兒一起響應，留下熱血父女檔快樂捐血的溫馨畫面，活動現場人潮不斷。

據新竹捐血中心統計，此次出動5輛捐血車，共有768位捐血者、成功募集1133袋熱血為補充血庫盡最大力量。遠東巨城購物中心發揮通路平台優勢成功整合資源，除了感謝熱情的鄉親們在防颱之餘、捐出熱血為社會注入暖流，未來也將持續以實際行動發揮全台第1公益平台的影響力，成為購物中心及百貨零售公益平台的最佳典範。