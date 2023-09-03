海葵颱風來勢洶洶，為台中市和平山區帶來風雨，台7甲線68.7K處有路樹傾倒，經相關單位人員搶修於下午4時25分恢復雙向通行。（和平警分局提供／潘虹恩台中傳真）

海葵颱風來勢洶洶並於下午登陸，為台中市和平山區帶來風雨，造成中興路4段（台7甲線）68.7K處有路樹傾倒，車輛無法通行，警方獲報到場發現壓到高壓電線立即通知相關單位到場處理，並實施交管，下午4時25分恢復雙向通行。

台中市警察局和平分局梨山分駐所3日下午3時35分接獲民眾報案，在和平區中興路4段（台7甲線）68.7K處有路樹傾倒，車輛無法通行，警員林志鴻立即趕往現場警戒。林志鴻到場發現，路樹傾倒壓到高壓電線，立即通知谷關工務段及台電工程人員到場，並進行現場道路管制，維護用路安全。

經谷關工務段派員搶修，該處道路於下午4時25分恢復雙向通行。和平警分局呼籲，和平地區多為山區地形，豪大雨易造成土石坍方、樹木倒塌等風險，中央氣象局發布海葵颱風陸上警報期間，請民眾勿入山從事登山活動，以維自身安全；另居住山區或低窪地區居民，應做好防颱準備，確保生命財產安全。