《台灣民意基金會》針對「台灣人的政黨支持傾向」進行調查，結果發現，民進黨以36.8%支持度領先，令人意外的是，民眾黨17.8%，國民黨17.1%。

《台灣民意基金會》今(3日)在臉書粉專公布政黨民調，針對「台灣目前有多個政黨，民進黨、國民黨、民眾黨、時代力量、親民黨、台灣基進等等。在所有政黨中，您個人最支持的是哪一個政黨？」進行調查，有36.8%的人支持民進黨；17.1%支持國民黨；17.8%支持民眾黨；1.7%支持時代力量；1.2%支持台灣基進；0.9%其他政黨合計；23.4%沒特別支持哪一個政黨；1%不知道、拒答。

《台灣民意基金會》分析指出，「台灣人的政黨支持傾向」最新民意顯示，民進黨續增4.8個百分點，以37％支持度創下 2020年10月以來新高紀錄，坐穩第一大黨；國民黨重挫5.9個百分點，居第三；民眾黨則略增0.5個百分點，反超國民黨0.7個百分點；時代力量和台灣基進兩個綠色小黨在三黨激烈交鋒過程中浮浮沈沈，難以掌握自己的命運。中性選民則略增0.9個百分點。

《台灣民意基金會》並分析點出，過去一個月，國民黨深陷總統提名的紛爭，引起支持者的失望和不滿，因此，政黨支持度下滑6個百分點；至於民眾黨，從716凱道群眾運動、729黨主席柯文哲開演唱會、0806四週年黨慶，不停造勢，政黨支持度卻和上個月幾乎一樣，也沒有受惠於國民黨的內亂；執政的民進黨，則因近期台美與台日關係熱絡，副總統賴清德出訪進行「準元首外交」，帶出一波小高潮，支持度也隨之上升近5個百分點。