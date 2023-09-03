4年前發生在台南高鐵站、一度引起社會矚目的「泰達幣假交易真搶劫」案，警方雖逮獲涉案9嫌、追回902萬，但張、顧2金主還損失600多萬，因此向屏東地方法院對受委託交易的葉姓夫婦求償300萬，但法官認葉姓夫婦已盡善良管理人注意義務，因此判張、顧敗訴。

判決書指出，2019年11月間，張、顧2人一同以11萬5000元報酬委託葉姓夫婦幫買50萬顆泰達幣，而1顆泰達幣售價30.05元台幣，加上報酬費，張、顧2人共交付1500多萬給葉姓夫婦，葉姓夫婦也依約定攜現金至台南高鐵站與賣家交易。

不料，葉姓夫婦卻遇上假交易真搶劫，現金全遭搶匪劫走，事後警方循線逮獲9嫌、並追回902萬，但張、顧2金主還損失600多萬，他們認為葉姓夫妻在交易過程有疏失，因此向屏東地方法院對這對夫婦求償300萬，以負擔一半的損失。

對此，葉姓夫婦反駁指出，張、顧2人都知悉並同意葉男用現金與賣家面交，且葉男並非在未確認收受所有泰達幣前即輕率交付現金，而是遭遇不法強盜行為，況且葉男察覺有異時，馬上奮力抵抗以保護現金，過程中還遭車輛高速拖行，導致四肢多處受傷，葉男已盡最大能力防護，並無違反注意義務。

案經屏東地院審結後，法官認張、顧2人確實有同意葉姓夫婦現金交易，且葉男在交易過程中有保持警覺，在察覺有異時也即刻奮力防護，堪認已盡善良管理人的注意義務，所以判原告敗訴。