陳明珠與爸爸對唱，氣氛感人。（洒落嚴選行提供）

陳明珠點名好友黃宣接唱。（洒落嚴選行提供）

金鐘主持人陳明珠3日舉辦人生首場售票專場《有心人是》音樂會，以別開生面「辦婚禮」概念，特邀台灣客家冠軍主廚劉雪玲師傅，凌晨從苗栗準備美食，現做直送台北，款待婚禮級的小點饗宴，陳明珠說：「感謝不畏海葵颱風從各地來捧場的粉絲朋友，以及我一遊覽車遠道北上的親人們，當然要用最好的美食，讓我誠摯地唱歌，好好陪伴、答謝大家！」

陳明珠在音樂會上演唱多首專輯裡的新歌，更一舉挑戰客語、華語、台語三聲道演唱，並首次獻藝自彈自唱，希望給粉絲朋友最澎湃的音樂饗宴。最讓她感動的是，爸媽、哥哥、姪子、姑姑、表姐、表哥、叔叔、叔母、堂弟、弟妹都到場支持，「我家人從台中、苗栗、板橋一路載人上來 像迎娶車隊一樣，他們希望我安心，好好享受舞台」。

對於首度開唱，陳明珠說：「非常緊張！與大家在音樂中相遇，我當成人生大事在面對。」透露專輯籌備3年，音樂會籌備半年，「我從49公斤，瘦到現在43公斤，今天唱完後，我要努力大吃了」。同是客家人而結為好友的旺福主唱瑪靡，力挺好姐妹合體齊唱一曲〈姐妹仔〉，更邀請專輯製作人黃瑋傑合唱客語歌〈已經恁夜了〉。而亦師亦友的金曲歌王羅文裕（Wing）偕女兒小鹿前來觀賞支持，藝人好友黃宣也坐台下支持。

安可環節，陳明珠特別準備了父母親最愛的歌曲〈月亮代表我的心〉，陳明珠將它改編成國、客雙語版本，此時全場粉絲點亮手機燈，全場一片浪漫燈海，陳明珠邀請現場粉絲合唱，此時，陳爸爸自告奮勇舉手，陳明珠特別從台下走下來，走到父親面前對唱，氣氛感人，隨後陳明珠點名黃宣接唱該曲，為演出再掀一波高潮，音樂會最終在歡笑聲中溫馨落幕。