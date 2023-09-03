新光三越台北南西店魚香涎烏魚子，被譽為烏魚子的愛馬仕，價格店洽。（新光三越提供）

百貨推出台、日、泰、韓人氣物產、頂級水果、伴手禮展，新光三越台北南西店除帶來泰國暢銷零食外，還有泰國皇室御用阿婆皂等民生用品；微風超市日本頂級水果展，引進有葡萄界愛馬仕之稱的石川縣紅寶石品種；另遠百韓國展全台陸續巡迴開展中，滿額可抽首爾來回機票。

新光三越台北南西店即日起至9月18日推出「2023台泰友好特色伴手禮博覽會」，邀請全台最大泰國進口商在地伴手禮連線，像是經典的小老闆海苔、限定pocky夏日風味、酸甜還魂梅，還有當地熱賣民生用品，如老字號蛇牌爽身粉、泰國皇室御用阿婆皂等。另也網羅全台各地特色美食、伴手禮，包括金門在地圓頭小農酒糟牛肉乾、追劇必配小琉球海濤客原味啾咪捲，及澎湖伯風味魚皮等，一次享受台泰美食饗宴。

新光三越台北南西店Bento魷魚片，特價199元／5包，原價49元／包。（新光三越提供）

持遠百App或HAPPY Go卡，至遠百韓國展消費單筆滿1500元以上，贈送限量故宮南院門票乙張。（遠百提供）

「台泰友好特色伴手禮博覽會」9月5日也有限定優惠，包括泰國Bays餅乾買1送1、9月6日頂級乾燥肉條，原價單包210元、特價139元。

遠百韓國展韓國流行餅乾系列，原價1包65元、特價6包300元。（遠百桃園提供）

遠百韓國展Binggrae芋頭牛奶新上市，每組6入350元、特價4組1000元，消費滿1000元加贈聯名資料夾或扇子、滿3000元加贈存錢筒乙個。（遠百提供）

「2023韓流魅力盡在遠百」韓國物產展全台接力登場，第1波至（5日）止，由遠企購物中心、遠百板橋中山、遠百桃園、遠百竹北舉辦；第2波從9月7日到9月19日，由遠百信義A13、新竹大遠百、台中大遠百、遠百嘉義、台南大遠百接棒；第3波9月21日到10月3日由板橋大遠百、高雄大遠百、遠百花蓮壓軸。凡持遠百App於韓國物產展單筆滿599元，即可抽韓亞航空台北－首爾來回機票、單筆滿1500元即贈限量故宮南院門票1張。

日本台灣交流協會與微風超市Breeze Super，即日起至9月13日舉辦日本頂級水果展。（微風提供）

日本台灣交流協會與微風超市Breeze Super，舉辦歷來最具規模的日本頂級水果展，其中最耀眼的石川縣的紅寶石葡萄，因極為珍稀，被譽為「葡萄界的愛馬仕」，原本1串近萬元的價格，受日幣貶值變得相對容易入手。此外還包括被稱之為「哈密瓜界勞斯萊斯」的靜岡哈密瓜、台灣人最愛的水蜜桃、愛媛溫州蜜柑、長野葡萄三姐妹、罕見的和歌山黑柿，及產量稀少的福岡紅心奇異等頂級水果都一次現身，還有以新鮮水果製作的知名「澤屋」果醬等，滿足多元需求。