INFINITE演唱多首金曲，讓粉絲陷入回憶殺。（D-SHOW提供）

INFINITE演出超過3小時，相當有誠意。（D-SHOW提供）

韓國男團「INFINITE」暌違7年，6人來台開唱，本周末在新北工商展覽館一連舉辦2場演唱會，共吸引6000人到場朝聖，今（3日）是演出最後一天，也是老么成種的30歲生日，而他們出道13年感情融洽，5位哥哥也因為想逗他，故意騙說沒安排慶生環節，讓成種坦言有點失落，自暴自棄地說「沒事啦，沒有也沒關係啦，我們結束再慶生吧」，但看到安可環節蛋糕推出來時，仍感動到險落淚。

由於慶生環節是安排在他們唱完安可第二首歌〈As Good As It Gets〉後，但活動尾聲，南優鉉4度提前破哏，領頭唱起生日快樂歌，還故意對成種說「你不要太期待，沒有準備啦」，直到蛋糕推出來後，聖圭也笑曝「我剛剛其實有騙他沒有特別準備，真的很抱歉，說下次我們再幫你準備，他感覺有點難過，剛剛休息室就自己坐在那邊，看起來心情很不好，還先離開走到舞台邊」。

看到蛋糕後，成種感動表示「謝謝粉絲，感謝大家特別為我準備蛋糕，哥哥們昨天在飯店，韓國時間12點就有先祝我生日快樂，感覺像是過了2天的生日」，接著全場一起許願，但成種表示說出來的話就不會實現了，等之後實現了再說，聖圭便對他說「那願望實現的話要再回來台北講喔」，現場氣氛相當溫馨。

他們今一連演唱〈BTD〉、〈The Chaser〉、〈Last Romeo〉、〈Be Mine〉、〈Man In Love〉等多首金曲，甚至還在粉絲大力呼喊「再次回來吧」5分鐘後，又再度出場，獻上第2次安可，優鉉還搞笑說「離開的粉絲也重新回來吧」，便加碼〈Julia〉和〈那年夏天〉，看到粉絲一臉不捨，優鉉又多唱〈白色告白〉，演出超過3小時，相當有誠意。