民進黨總統參選人賴清德認為，「票投民進黨，青年上戰場」是共產黨的宣傳，再加上在野黨或是台灣協力者互相呼應。對此，前立委郭正亮直言，這明明就是去年國民黨的競選口號，《經濟學人》也曾說「台灣是地球最危險的地方」。郭強調，戰爭與和平的訴求自動浮現在心裡，這不是賴清德能夠抹掉的！

民進黨總統參選人賴清德2日接受民視《新聞觀測站》專訪，對於「票投民進黨，青年上戰場」的傳聞，賴清德表示，這是共產黨的宣傳，再加上在野黨或是台灣的協力者，互相呼應，這當然不是事實。

郭正亮3日在中天電視《鄭亦真辣晚報》分析，今年有兩個變數，第一就是年輕人明年1月1日要去當兵，賴清德接受民視訪問還說民進黨當選青年上戰場這句話是共產黨說的。郭正亮驚訝表示，他真的還沒有看到人民日報在寫這個。

郭正亮直言，這明明就是去年國民黨的競選口號，他自己都忘記了！而且把台灣描述成這麼危險的難道是台灣自己嗎？是外媒吧！2021年5月1日《經濟學人》封面故事「台灣是地球最危險的地方」，怎不去告《經濟學人》？民進黨邀請的貴賓來台灣，還說每家都要發AK47！

前立委郭正亮。（資料照片）

為何今年會有戰爭與和平的訴求自動浮現在心裡？郭正亮認為，這不是賴清德能夠抹掉的，因為他每天做的事情都是這些，不然進手榴彈幹什麼？義務役有部分在海岸守備隊，海岸守備隊是灘頭決戰用的，所以才要訓練丟手榴彈，這是玩真的！

郭正亮提到，第二就是10月12日貿易壁壘調查，這以前沒有，到時看民進黨怎麼回應？看賴清德敢不敢說大陸又來壓迫我們？你就這樣說好了，看你到時候會不會去WTO！

郭正亮披露，根據左正東了解，WTO因美國遲未派任仲裁法官，所以成立「替代仲裁機制」，參加的有26國，台灣還沒有參加！陳吉仲不是一天到晚說鳳梨釋迦要告到WTO，為何不參加「替代仲裁機制」？