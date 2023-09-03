等到了！ 嘉義市因1理由決定4日停班、停課 19:572023/09/03 中時 呂妍庭 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 基於嘉義縣市共同生活圈，為維護民眾通行往來安全，嘉義市明天停止上班、停止上課。（嘉義市政府提供／呂妍庭嘉義傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 嘉義市政府表示，依據中央氣象局預報資訊，嘉義市明(4)日上班通勤時間風力雖未達停班停課標準，但基於嘉義縣市共同生活圈，為維護民眾通行往來安全，嘉義市明天停止上班、停止上課。 再放一天假！ 颱風眼穿越中央山脈 高雄今晚進入暴風圈 連放2天颱風假！嘉義縣4日停班、停課 不斷更新》花蓮宣布停班課！9縣市周一颱風假 #中颱 #海葵 #颱風假 #停班停課 #嘉義市 也許您會感興趣 推薦閱讀 海葵穿心！ 台南「這時間」恐吹起11級強風 災變中心籲當心 11:282023/09/03 生活 海葵發威屏東山區654戶停電 派出所、消防分隊也全遭殃 17:402023/09/03 生活 海葵愈晚風雨愈大 高虹安最晚這時間宣布竹市是否放假 19:002023/09/03 生活 馬祖今晚6時起停班停課 晚間10時將宣布明天停班課情形 17:192023/09/03 生活 海葵未至「火燒雲」先到 金門縣風力強勁宣布4日停班課 19:362023/09/03 生活 雲林縣跟進停班停課！張麗善：3日下午達停班停課標準 10:342023/09/03 生活 海葵颱風來襲 桃園復興區3里中午12點起停班課 11:422023/09/03 生活 不斷更新》南投仁愛鄉15：00起停班課 13縣市放颱風假 10:182023/09/03 生活 高雄平均風力達8級 明停班課垃圾也暫停收運 18:262023/09/03 生活 周一颱風假？6縣市上午風力達標 宜花山區雨勢警戒 16:552023/09/03 生活 中颱「海葵」來勢洶洶！ 金門縣府開防颱整備會議全力備戰 19:162023/09/03 生活 海葵長「針眼」專家驚喊：不妙 可達強颱等級 08:582023/09/03 生活 海葵狂襲 雲林縣緊急宣布 9／4停班停課 18:212023/09/03 生活 台中有望颱風假？盧秀燕鬆口回應了 14:562023/09/03 生活 中颱海葵來襲風雨再增強 澎湖縣強陣風恐達12級明停班停課 19:022023/09/03 生活 生活熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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