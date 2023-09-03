統計至晚間7點，嘉義有2195戶停電中，台電加派人力漏夜搶修復電中。（台電嘉義區處提供／呂妍庭嘉義傳真）

海葵颱風強度登陸後略為減弱，嘉義地區因護國神山中央山脈的屏障，今3日白天未見較大風雨，但颱風已陸續造成停電災情，統計至晚間7點，嘉義有2195戶停電中，主要停電區域集中在嘉義縣梅山、阿里山等地區，台電嘉義區營業處已動員110多位工程人員、吊臂車等工程車輛50輛全力搶修中，預期午夜前恢復100％供電。

「穿心颱」海葵颱風雖強度持續減弱，但仍造成多條高壓電線跳脫及零星事故，因樹木倒塌、招牌掉落壓損電線，必須重建拉線，以致影響搶修復電進度，台電表示，還請用戶多點耐心，給予包容與鼓勵。

台電嘉義區處表示，為增進搶修效率，台電嘉義區處與嘉義縣、市政府加強配合聯繫，並指派專員與各區村里長、民意代表及重要用戶建立聯絡管道與機制，倘遇災情搶修需要，可馬上向嘉義縣、市政府提出支援請求，協助清除路樹、倒塌招牌等障礙物及搶通坍方道路，台電目前除仍持續搶修外，並洽鄰近區處支援搶修作業，以盡速恢復供電。