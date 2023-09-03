日本自8月24日起，將福島第一核電站遭放射性汙染廢水排入太平洋，引發亞洲鄰國恐慌，韓國民眾瘋搶海鹽和海產囤貨，該風潮似延燒至台灣。國民黨立委王鴻薇指出，中山區餐廳和里民近日反映附近賣場買不到鹽，她呼籲不要不理性囤鹽，也請台鹽評估狀況，設法讓影響降到最低。

海葵颱風進逼，成為4年來首個登陸台灣本島的颱風，一早菜市場就湧現採買人潮，有民眾表示，擔心颱風影響到菜價，打算要先多買一些囤貨。家樂福在葉菜類商品準備近平常3倍貨量，颱風天必備的泡麵、罐頭等也提升貨量，大潤發、全聯在生鮮蔬果備貨量，也分別提升40％及3倍。

但沒想到，非糧食類的鹽也出現被搶購一空情形，原因似與颱風無直接關係，而更像是跟風韓國民眾掃貨海鹽的狀況，反映對海鹽食安的憂慮。

「中山區吉林路餐廳和里民跟我們團隊反應，目前附近賣場買不到鹽！」王鴻薇2日在臉書發文提到，自己請助理在家附近雙北地區拍照了解狀況，發現確實中山區這邊有比較缺貨，特別是各地賣場平價的鹽都有缺貨狀況，顯然對於小吃店商家已經造成困擾。

王鴻薇呼籲：各位不要不理性囤鹽，影響正常民生需求，自己也會請台鹽評估賣場狀況，要如何讓影響降到最低。請大家做好防颱，注意安全！