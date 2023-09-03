2023台灣國際廚藝美食挑戰賽（TCAC）今(3)日進行第二天精彩賽事，醒吾科技大學餐旅系教師朱俊松參與高張力的中西合璧西廚比賽，身為學生表率又是地主隊代表，競賽過程如履薄冰，一股腦端出十八般武藝，直到獲知勇奪金牌，同時也是中西合璧此項目的最高分，禁不住振臂高呼：「我做到了！」

朱俊松曾任君品酒店西餐廚師、晶華酒店廚師及雅燒意法鐵板料理廚師，不僅餐飲業師經歷豐富，更是國際賽常勝軍。這次代表地主醒吾科大參與中西合璧西廚比賽，必須在最短時間内把台灣在地食材做成西式料理，即使比賽經驗豐富，面對各國好手，壓力大到喘不過氣。

景文科技大學餐飲管理系邱信智獲得中西合璧中廚金牌，開心的感謝高世達老師的指導及支持。( 醒吾科大提供)

醒吾科大餐旅系學生陳宣妤已有國際賽經驗，參加中西合璧西廚也獲得了銀牌的佳績。 (醒吾科大提供)

朱俊松說：「這次我參加了中西合璧的項目是因為我在課程中就把中式比較簡約的元素細緻化，口味再做調整之後就用西式的擺盤方式。當然，最主要也是我要帶領學生一同比賽，所以先做個表率參加比賽，最後我也做到了。」

此次的工作人員及參賽者醒吾科大餐旅系學生湯承宇(左二)得到西式現場熱肉類銀牌。學生有條不紊的協助賽程，讓比賽活動進行非常順暢。(醒吾科大提供)

醒吾科大校長陳義文(右起) 與餐旅系主任許燕斌至2023 TCAC國際廚藝挑戰賽會場關心選手比賽情形。(醒吾科大提供)

2023 TCAC台灣國際廚藝美食挑戰賽為期兩天，共吸引超過220個人和團隊參賽者的踴躍報名。參賽者來自台灣、南韓、馬來西亞以及泰國等國，分別在七個不同類別的比賽項目中進行激烈而富有創意的角逐，包括冷盤展示、西式現烹、中式現烹、烘焙、咖啡拉花等類別。

今年2023 TCAC國際廚藝挑戰賽增加經典Flambe台灣當地季節水果項目，評比參賽者的餐服禮儀、台風、禮儀、衛生、味道為主，提昇台灣餐飲服務品質，同時也推廣台灣在地水果，讓世界看到台灣。

中西合璧項目以中式食材烹飪，西餐擺盤為主，又細分西廚及中廚。中西合璧中廚由景文科技大學餐飲管理系邱信智獲得金牌後表示，去年也有參加，但成績並不理想，這次準備了一年，很感謝高世達老師的指導及支持。

在上海SCAS薄荷星廚國際精英賽就獲得中西融合海鮮類主菜（熱廚房）銀牌的醒吾科大餐旅系學生陳宣妤，這次也參加了中西合璧西廚並獲得了銀牌的佳績，陳宣妤會把這次當成經驗，期許自己拿到更好的成績。

獲得西式現場熱肉類銀牌、同時也是工作人員的醒吾科大餐旅系學生湯承宇覺得比賽時很緊張，但不斷提醒自己用平常心做菜，一定要做出一盤精緻美味的菜給女朋友，用這樣的心情終於做出美味的料理，讓自己更了解未來準備方向。

醒吾科大觀光餐旅學院院長黃寶元表示，醒吾科大承辦了這次的國際賽事是希望透過台灣國際廚藝美食挑戰賽，凝聚全球的烹飪愛好者，一同相互交流廚藝；共同分享對烹飪藝術的無限熱情的力量，推廣台灣廚藝教育、展現台灣的外交軟實力，更可以培養餐飲專業人才。

醒吾科大承辦第五屆TCAC國際廚藝挑戰賽，總共動員服務志工超過100人，包括提供最美味飲食，讓所有與賽者賓至如歸，優質軟硬體設施再次獲得國際認證。TCAC挑戰賽兩天賽事，在醒吾觀餐大樓圓滿結束，詳細完整競賽成績將公布在台灣廚藝美食協會官網( http://www.formosacooking.com.tw/ )。