颱風「海葵」將從9月4日起逐漸遠離台北市，北市府也於稍早宣布，明日尚未列入海葵颱風陸上警戒區域，因此照常上班及上課。教育局提醒，民眾應在4日早上7時前將車輛駛離校園，以避免影響學校教職員工生教學活動。

台北市自9月1日晚間5時起，提供民眾將車輛暫時停放於校園內，如果4日或之後台北市回復正常上班上課，車主應於正常上班上課日上午7時前，將車輛駛離，以避免影響學校活動。