極端氣候影響的不只是生活與農業，甚至還與航運有關。巴拿馬持續的乾旱和低水位，使得今年以來，巴拿馬運河(Panama Canal)航行受到限制，等待過境的船隻數量，高於歷年平均值。

每日科學(Scitechdaily)報導，巴拿馬運河全長80公里，橫跨巴拿馬地峽，每年為多達 14,000 艘船舶，提供大西洋和太平洋之間，重要的快速通道，比起繞行南美洲最南端的合恩角，節省超過1個星期的航行時間，被譽為「海運捷徑」。

巴拿馬地峽多山，因此船支通過運河需要經過一系列的船閘，如同「搭電梯」，登上最高位的湖泊後，到海洋另一端後再進入船閘。包括船閘與湖泊都需要大量的湖水，由巴拿馬地峽豐富的降雨補充。

然而，持續的乾旱，使運河最大的湖泊加通湖(Lago Gatún)水位接近歷史最低。今年8月中旬，加通湖的水位已接近2016年5月的歷史最低位，遠低於過去五年的8月平均水準。

作為節約用水的一種方法，巴拿馬運河管理局從今年7月30日起，減少了每天可通過運河的船隻數量。8月初的船隻的等候數已達到160艘船，但歷年的等候船隻最多僅有90艘，可見今年的不尋常。

除了減少每日通航量以外，巴拿馬運河管理局也祭出最大吃水深度限制，也就是要求船隻的貨物裝載量不能太多。以往正常年份，船隻吃水限制在15公尺以下，今年只允許吃水13公尺通過。

其實，過去十年間，加通湖都遇到持續性乾旱，除今年(2023)外， 2016年與2019 年也是嚴重的低水位。然而，在另一個極端，加通湖和另一個為運河供水的湖泊阿拉胡埃拉湖(Lago Alajuela)，在2010 年 12 月達到歷史最高水位，洪水導致運河歷史上1第三高位，這同樣也不正常。