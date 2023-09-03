除了音樂事業，Buffett也是一名成功的商人，他以經典歌曲《Margaritaville》及《Cheeseburger in Paradise》開展連鎖度假村和餐廳業務。這些度假村和餐廳以Margaritaville命名，並以這些歌曲所傳達的輕鬆、熱帶風情和享樂主義為主題。

難道跟「股神」巴菲特同姓的人，也會有神奇的賺錢天賦？美國傳奇音樂人吉米·巴菲特（Jimmy Buffett）今年4月才獲得美國《富比世》雜誌認證身家破10億美元，晉身億萬富翁之列。但他的個人網站2日發布聲明宣布，他已在當地時間1日去世，享年76歲。

聲明中沒有提及吉米·巴菲特的死因。消息人士向美國NBC新聞透露，他去世時正在與癌症抗爭。

吉米·巴菲特出生於1946年。靠著加勒比海風格單曲《Margaritaville》（瑪格麗塔維爾）奠定他在流行樂壇地位，1985年他還以這首單曲名稱開立了第一家咖啡館，他的經商版圖越來越大，他還開立了以Margaritaville為名的連鎖度假村與餐廳業務。網站資料顯示，該連鎖業務目前共有60多家餐廳與酒吧，還有20家飯店與度假村。

他的經商有道也曾讓美國媒體質疑，他是否與股神巴菲特有親戚關係。據《紐約時報》報導，兩人真的在2018年接受了DNA檢測，證明他們之間真的沒有血緣關係。但兩人始終是好朋友，還開玩笑地以叔侄相稱。吉米·巴菲特還持有巴菲特旗下波克夏公司的股份。目前名列全球第5大富豪的巴菲特還曾告訴《富比世》雜誌，「告訴吉米記得把我寫進他的遺囑裡！」