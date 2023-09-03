李清娥以神秘身份登場。（Hami Video提供）

韓國浪漫古裝劇《戀人》由南宮珉、安恩真主演，在韓開播以來，收視一路突破10％，最後一集更衝新高至12.2％，穩居同時段第一。最後一集中，身陷他國的南宮珉終於返回家鄉，與安恩真久別重逢，但命運弄人，安恩真竟已是將成婚的待嫁準新娘，南宮珉為求對方回心轉意，深情告白「我會成為你的人，我的身體是你的，我的心也是你的」，虐戀逼哭眾人。

安恩真因誤以為南宮珉在他國身亡，傷心不已，在池承炫飾演的朝鮮武官具遠武悉心照料全家人，及不間斷的溫柔追求下，答應與他成婚。不料在2人成婚前幾日，南宮珉卻返鄉歸來，出現在安恩真面前，讓她震驚且內心動搖，南宮珉不願放棄她，霸氣撂話：「我已經不在乎了，不管妳是心有所屬還是訂婚之人，我都要擁有妳。」並邀她一起私奔遠走高飛，但安恩真在萬般糾結後，仍選擇留在家中，戀情再度面臨分別考驗。

在最新劇情中，李清娥驚喜登場演出，這是她繼《日與夜》、《千元律師》後，第三度與南宮珉合作，這次飾演戴著藍色蒙面巾、身份成謎的俘虜獵人，與南宮珉因爭搶俘虜而正面交鋒，最後一幕，南宮珉故意害李清娥從馬上墜落，下一秒又飛奔上前救下對方，並撲倒在地，兩人近距離四目相交，替彼此未來關係埋下伏筆。由於李清娥以新角色登場，再加上安恩真身旁有未婚夫，四角關係如何發展，將會是下一季劇情重點。

另外，第一季中，南宮珉、安恩真的「麥田吻」也掀起熱議，劇中，原本抱持不婚主義、玩世不恭的南宮珉，因對安恩真動情而改變計劃，在他遠赴他鄉為王室工作的前夕，他忍不住開口向安恩真「求婚」，直說：「雖然我已經下定決心不婚，但是倘若婚姻是擁有某位女子唯一的途徑，那麼我其實也有成婚的打算。」更承諾對方「等我回來就來談談正經事吧！」兩人也在離別的前一刻，在夕陽下上演絕美浪漫的「麥田吻」。

《戀人》第一季已在Hami Video全數上架，第二季也將於10月開播。