受海葵颱風持續影響，考選部今晚宣布，原訂於9月3日舉行的原住民族特考第二天考試，因部分地區已宣布明天停班停課，將再順延至9月5日舉行，考量有些試場借用的學校將上課，將調整花蓮試場的位置，也呼籲考生注意相關資訊。

112年公務人員特種考試原住民族第一天考試已於9月2日順利舉行，但原訂3日舉行的第二天考試，因分設臺北、南投、屏東、花蓮及臺東5考區，其中花蓮縣政府、臺東縣政府9月3日停止上班上課，考選部昨天宣布延期至9月4日舉行。

不過，根據中央氣象局颱風預報資料顯示，海葵颱風將持續於9月4日對中南部、恆春半島及東半部造成影響，且屏東縣政府、臺東縣政府、花蓮縣政府已宣布9月4日停止上班上課，考選部今晚表示，原訂第二天的考試再順延至9月5日舉行。

考量原學校上課情形，考選部調整試場位置為：(一)臺北考區應試地點：考選部國家考場試區；(二)南投考區應試地點：旭光高中試區活動中心；(三)屏東考區應試地點：屏東高工試區學生活動中心；(四)花蓮考區應試地點：花崗國中北側中正體育館(花蓮縣花蓮市公園路53號)；(五)臺東考區應試地點：新生國中試區專科大樓及資訊大樓。

考選部說明，除花蓮考區原花崗國中試區改至其北側的中正體育館外，其餘試區皆維持不變，考選部將持續掌握颱風動態因應處理，也籲請應考人關注天候動態及交通狀況，並留意自身安全，提前出門赴考，準時應試。