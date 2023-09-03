網友到彰化縣長王惠美臉書專頁接力留言，最後如願盼得彰縣府宣布停班停課。（翻攝彰化縣長王惠美臉書）

海葵颱風今天下午挾帶強風豪雨於台東縣東河鄉登陸，許多民眾也期待縣市首長盡早宣布停班停課，其中彰化縣許多網友傍晚即湧入彰化縣長王惠美的臉書專頁，在眾人接力敲碗求放颱風假下，彰縣府在晚間近8點宣布明天停止上班上課，讓網友紛紛留言「縣長英明！」

彰縣府指出，基於民眾安全考量，以及中彰投共同生活圈，彰化縣明（4日）停止上班及上課。提醒鄉親，今晚至明天清晨，颱風對臺灣影響最劇，務必做好防颱準備，避免前往危險區域活動，縣府團隊持續監控颱風動態與各地水情，如有相關災情，請撥打119或04-7531999縣民專線通報。

在彰縣府還未宣布放颱風假前，因彰化鄰近的雲林及南投已陸續宣布放颱風假，因此許多彰化民眾湧入彰化縣長王惠美的臉書專頁留言「催假」，其中有網友留言「惠美，你是我今世見過最美最溫柔的女人了，每逢颱風來襲，你總在我們耳邊輕輕耳語不要怕，已宣布放假了。」

眾多網友集中念力下，彰縣府在晚間近8時宣布明天停止上班上課，不少網友不敢置信頻問「真的嗎」，直到王惠美的臉書專頁再貼出完整的停班停課訊息後，網友才確認真的盼來颱風假，紛紛再留言「謝謝縣長，你是大美女！」

為因應海葵颱風可能帶來豪雨對沿海地區造成淹水災害，王惠美與民代於今天下午視察芳苑鄉王功地區，啟動抽水機組檢視是否正常運轉，並提醒沿海低窪區因適逢年度大潮內水不易排出，抽水站務必依防汛標準程序操作及警戒，並同時指示水利資源處備妥抽水機等防汛資材及搶險機具，也呼籲民眾千萬不要靠近海邊、河邊、低窪地區，保持警戒，做好萬全的準備，減少災情的發生。