連江縣政府宣布 馬祖明天停班停課 21:042023/09/03 中時 王揚傑 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 海葵颱風來勢洶洶。（圖取自氣象局網頁） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 海葵颱風持續影響台灣本島及離島，連江縣政府今（3）日晚間宣布，依據中央氣象局風雨預報資料，馬祖地區明（4）日停止上班、停止上課；另呼籲颱風期間避免外出造成傷害，以及做好災後家園環境清理。 海葵風力達11級 台南宣布4日停班停課 海葵未至「火燒雲」先到 金門縣風力強勁宣布4日停班課 海葵狂襲 雲林縣緊急宣布 9／4停班停課 #馬祖 #連江縣 #海葵颱風 #離島 #停班停課 也許您會感興趣 推薦閱讀 海葵為花東帶來可觀降雨 花蓮跟進明停班課 19:562023/09/03 生活 連放2天颱風假！嘉義縣4日停班、停課 18:122023/09/03 生活 趁海葵颱風進逼使壞 花蓮賊偷汽車 5小時就被鳳林警活逮 13:412023/09/03 社會 海葵颱風來襲風雨漸強 路燈路樹塌 吉安警即刻救援排除障礙 13:152023/09/03 社會 海葵颱風來襲 桃園復興區3里中午12點起停班課 11:422023/09/03 生活 等到了！ 嘉義市因1理由決定4日停班、停課 19:572023/09/03 生活 中颱海葵來襲入夜風雨漸強 屏東縣4日停班停課 18:102023/09/03 生活 影》南投縣仁愛鄉溪水暴漲 平均風力達7級以上4日停班停課 18:452023/09/03 生活 海葵颱風來襲宜蘭部落預警性撤村 這些地方晚上停止上班課 14:372023/09/03 生活 中颱海葵來襲風雨再增強 澎湖縣強陣風恐達12級明停班停課 19:022023/09/03 生活 高雄平均風力達8級 明停班課垃圾也暫停收運 18:262023/09/03 生活 海葵颱風估今傍晚台東登陸 花蓮山區今慎防超大豪雨 09:062023/09/03 生活 海葵愈晚風雨愈大 高虹安最晚這時間宣布竹市是否放假 19:002023/09/03 生活 海葵颱風來勢洶洶 蘇澳鎮公共設施場域9／4持續休園 18:272023/09/03 生活 馬祖今晚6時起停班停課 晚間10時將宣布明天停班課情形 17:192023/09/03 生活 生活熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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