海葵颱風持續影響台灣本島及離島，連江縣政府今（3）日晚間宣布，依據中央氣象局風雨預報資料，馬祖地區明（4）日停止上班、停止上課；另呼籲颱風期間避免外出造成傷害，以及做好災後家園環境清理。

海葵風力達11級 台南宣布4日停班停課
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海葵狂襲 雲林縣緊急宣布 9／4停班停課
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