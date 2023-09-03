「台灣特搜隊」，由副署長李永福帶隊赴日本參加「2023年東京都綜合防災演習」。（圖／消防署提供）

「台灣特搜隊」，由副署長李永福帶隊赴日本參加「2023年東京都綜合防災演習」。（圖／消防署提供）

消防署與雙北特種搜救隊、接受日本東京都政府邀請，組成「台灣特搜隊」，由副署長李永福帶隊赴日本參加「2023年東京都綜合防災演習」。自8月31日起即與韓國、新加坡、馬來西亞3個國家的城市搜隊（USAR)參與東京都及消防廳分別召開的聯合搜救專業技術磨合操作與預演討論說明，以及在9月3日正式參加東京都和東村山市共同聯合防災演習，進行複合型災害人命營救演練，緊急救出救助操作，由東京都知事小池百合子親自主持。

「台灣特搜隊」，由副署長李永福帶隊赴日本參加「2023年東京都綜合防災演習」。（圖／消防署提供）

消防署指出，今年東京都綜合防災演習想定首都發生直下型地震規模M7.3所造成大災害，第一時間同步演練應變中心開設、避難收容所開設、緊急支援物質運輸、油料供應、接收海外支援體系、民眾防災體驗、自主防災組織、醫療救護、遺體身分辨識等訓練，其中，台灣搜救隊與來自韓國、新加坡、吉隆坡等3個國家與東京消防廳、警視廳、日本自衛隊等救災隊伍，一起實施聯合演練，進行人命營救的救出救助操作，接軌國際合作。

這次演練共計動員近80個公、私機關團體外加入此區大量居民眾共同參與。東京都小池百合子知事在演習結束致詞時，特別指出：「在面對大規模地震，必須公私協力合作，發揮「自助、互助、公助」的精神，以及感謝包括台灣在內的四支國外城市搜救隊伍參與這次演習。」

消防署說，今年關東大地震100週年相關活動，基於「人道救援是普世價值，防救災無國界」的理念，台灣不缺席，該署除派「台灣特搜隊」外，同時也組成跨領域的「救護醫療團隊」，包括消防署、衛福部、消防局、醫院指導醫共10位，以災害醫療為主題，分別參訪橫濱市消防局、東京消防廳、救護研修所、醫院急診中心等。３日則共同出席綜合演習盛會。

台灣與日本的地理位置，同樣面對風水災與地震災害的重大威脅，消防署特別指出透過這次決策與技術的交流活動，雙方都認同「跨國界交流合作、跨部門整合合作、政府民間協力合作」已是國際防災趨勢，台日兩國在既有深厚的基礎之下，未來更加擴大防災領域之交流，讓台灣更具有防災韌性，以因應重大災害的挑戰，繼續更加深化台日消防與災防永續合作。