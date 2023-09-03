美國好萊塢明星強尼戴普（Johnny Depp）與前妻安柏赫德（Amber Heard）離婚官司由男方勝訴而落幕。不過，近期卻傳出強尼戴普與小40歲女星珍娜奧特嘉（Jenna Ortega）大談爺孫戀的消息，引發外界關注。對此，珍娜奧特嘉也在社群上發聲吐真相了。

女星珍娜奧特嘉以童星出身，在電視劇《星期三》中出演女主角而爆紅，現年20歲的她，與強尼戴普有著40歲的差異，更甚之還比他的女兒莉莉羅絲戴普還年輕。然而，綜合《每日郵報》、《第六頁》等外媒報導，日前有人目擊到強尼戴普與珍娜奧特嘉一同出現的畫面，還有知情人士透露兩人或有機會一同出演《陰間大法師2》，產生兩人談起「爺孫戀」的傳聞，引發網友關注。

Wednesday's Jenna Ortega, 20, shuts down 'ridiculous' rumors that she is dating Johnny Depp, 60: 'Leave us alone' https://t.co/hphQSgFbyM pic.twitter.com/OSMD3nuYtc — Daily Mail U.K. (@DailyMailUK) September 2, 2023

對此，據報導，珍娜奧特嘉隨後在個人IG上發文寫下：「這太荒謬了，我甚至笑不出來。」並補充表示：「我從未見過強尼戴普，也未曾與他合作過。請停止散佈這種謊言，別打擾我們。」看似在駁斥她與強尼戴普戀情的相關傳聞，不過該則貼文現已被刪除。

事實上，強尼戴普與安柏赫德的官司結束後，繼續在演藝圈活動的兩人，其動向備受網友關注，除了強尼戴普傳出爺孫戀的緋聞外，安柏赫德近日也有拄著拐杖的照片流出，據了解，她是為參加馬拉松賽事，而在跑步訓練中弄傷了臀部。