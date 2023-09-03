民進黨總統參選人賴清德2日出席全國保全產業後援會成立大會，他說「借助全台30萬名保全從業人員的力量，打擊烏金、槍毒、詐騙，並加強民防力量，守護國家安全。」並強調台灣面對威脅，要提高國安、民防，保全不只是保護人員及社會，也守護國家安全。國民黨立委李彥秀直批，打擊犯罪是司法體系、警察的工作，民進黨從全動法等議題操弄，到今天的保全國防化，誰將台灣推向戰爭邊緣？不正是執政的民進黨嗎？

「保全打擊槍毒護國安？下一步毛小孩也要軍犬化？」李彥秀今(3日)在臉書發文表示，2日同天發生此新聞「高雄保全連上42天大夜班猝死，81歲老母親含淚提告」，她砲轟「賴清德，你能用點腦子想想如何改善保全業血汗慘業汙名嗎？」要保全負責打擊烏金、槍毒、詐騙，這些根本不是《保全業法》賦予保全的業務範圍。難道賴清德不知道，這些都是司法警察的工作嗎？不具有公權力的保全如何執行？發生傷亡誰要負責？

李彥秀提到，從年輕的孩子兵役延長為一年；海巡加裝戰時武器系統擴及35噸級以上百餘艘艦艇；研擬「全民防衛動員準備法」修法，16歲以上學生不分男女參與的學生青年服勤動員準備執行計畫的造冊資料，填入國防部全民防衛動員署系統列管運用；警政署保二總隊從1400人大幅增至4500人，並接受12個月軍事化訓練；到今天的保全「國防化」，又要保全人員做功德嗎？「請問賴清德良心在哪裡？民進黨的良知在哪裡？」

李彥秀質疑，美國白宮前國安顧問歐布萊恩多次表示，台灣應該教全民使用武器，如果有數百萬人會使用AK47步槍，會對共軍有嚇阻效果。8月31日歐布萊恩又再次強調，美國應提供AK-47步槍與小型武器，協助台灣民防。國軍也斥資10.3億增購73萬枚手榴彈，國造加外購將達到100萬枚。讓賴選上總統，台灣距離「家家有AK47，戶戶有手榴彈」的日子恐怕不遠了！難道民進黨的下一步，要將家中的愛犬也納入全民國防體系？

李彥秀強調，這不是七月半的黑色笑話，前閣揆蘇貞昌公開說「若兩岸開打，給我一支掃帚我都跟他拚。」繼續讓民進黨胡搞下去，未來大家購買掃把，上面都會有「編管動員」註記。「當家不鬧事！」民主國家的執政黨思思念念的都是維護和平，但是民進黨執政每天想的都是打仗！

李彥秀直批，賴清德2日同天前往彰化，立刻搖身一變成為「和平使者」，批評在野黨企圖用戰爭與和平左右人民的投票意志。誰是戰爭販子？誰是亡國感推銷員？誰讓台灣成為全世界最危險的地區？誰將台灣推向戰爭邊緣，讓巴菲特出清台積電持股？不正是執政的民進黨與賴清德嗎？

網友表示「什麼是烏金？說黑金怕碰碎民進黨更生人玻璃心嗎？」