台灣桌球男單好手林昀儒今天在WTT阿拉木圖挑戰賽後來居上，以4比1的局數逆轉擊敗中國小將向鵬，如願拿到今年首場國際賽單打冠軍，對於月底登場的杭州亞運更添信心。

現年22歲、世界排名第9的林昀儒，對上20歲、世界排名第46的向鵬，過去雙方交手1次由林昀儒獲勝，不過今天開賽林昀儒節奏完全被對手帶著走，加上正手拍失誤過多，首局很快就以4比11落敗。

第2局林昀儒重整旗鼓一度以10比8取得2個局末點，儘管後續被對手追平比數，但林昀儒連續2次主動強攻再拿下2分，順利收下第2局。

林昀儒在第3局前段降低正手近台的失誤率，很快取得6比1領先，只不過對手蠶食分數追至10比10平手後，雙方就陷入拉鋸戰。幸好林昀儒在14比13接發球時，準確預測對手的發球路徑直接正手拍變向得分，辛苦拿下第3局。

找回手感的林昀儒在第4、5局幾乎都主宰比賽節奏，尤其在第5局以8比7領先時喊完暫停後，雙方來回12拍的遠台相持抽球讓現場觀眾看得大呼過癮，而林昀儒順利拿下這1分後，也直接澆熄對手反撲氣焰，如願收下第5局和比賽勝利。

林昀儒在今年4月初不慎左手掌受傷後，戰績就一直起起伏伏，幸好經過5個月的治療和復健後，今天總算再度拿到國際賽事冠軍，對於他參加9月23日開幕的杭州亞運桌球項目有很大的信心幫助。

只不過今天在韓國平昌也同步進行亞洲桌球錦標賽首日賽事，日本、韓國、中國等國家隊桌球一軍也都前往參加亞錦賽率先登場的團體賽事，因此這場世界桌球職業大聯盟（WTT）阿拉木圖挑戰賽，林昀儒是世界排名最高的參賽選手。