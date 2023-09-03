針對日本政府排放福島核汙水，韓國總統尹錫悅近日親自大啖海鮮，安撫民眾疑慮，而近日就有一份民調指出，有60％的韓國民眾「不敢食用海鮮」，對此，前立委郭正亮3日就表示，「尹錫悅的總統政權基礎沒那麼穩，總統大選的對手李在明已經開始絕食了，國會一定提出一個案，要求到福島的現場做抽驗，如果日本受於這個壓力不得不准，那中國大陸跟俄羅斯也要求比照，看你怎麼辦」，引發討論。

綜合韓媒報導，研究機構蓋洛普韓國（Gallup Korea）在8月28日至31日，對1002位滿18歲的韓國人進行調查，對於「日本排放核廢水後，是否不敢食用海鮮？」，有60％受訪者表示「不敢」、有37％受訪者表示「敢」，另有3％的受訪者表示「不知道或拒絕回答」。

郭正亮3日在政論節目《新聞大白話》中表示，「事實上韓國上街大概就是五萬多人，學生、各界人士都出來抗議，不過在野黨已經是總動員，因為尹錫悅的總統政權基礎沒那麼穩，總統大選的對手李在明民調只輸他0.8％，李在明本人已經開始絕食了，你想一想這會帶動多少激情出來？」郭正亮提到，「韓國的國會三百席，尹錫悅所屬政黨只有115席，所以這個議題一定會變成國會的專案報告，你認為尹錫悅撐得住嗎？」

郭正亮最後更預言，「國會一定提出一個案，要求到福島的現場做抽驗，如果日本受於這個壓力不得不准，那中國大陸跟俄羅斯也要求比照，看你怎麼辦，所以我認為韓國會是一個破口」。