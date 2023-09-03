新北市淡水區沙崙路一段與新民街一段新民隧道口，晚間發生一起汽車撞機車的車禍意外，車禍造成50歲的機車騎士雙腳骨折、身體多處擦挫傷送醫。（圖／警方提供）

新北市淡水區沙崙路一段與新民街一段新民隧道口，晚間發生一起汽車撞機車的車禍意外，車禍造成50歲的機車騎士雙腳骨折、身體多處擦挫傷送醫。（圖／警方提供）

新北市淡水區沙崙路一段與新民街一段新民隧道口，晚間發生一起汽車撞機車的車禍意外，車禍造成50歲的機車騎士雙腳骨折、身體多處擦挫傷送醫。

警方表示，今（3）日晚間18時30分許，新北市淡水區沙崙路一段與新民街一段口發生一起車禍，55歲黃姓男駕駛自小客車由新民街一段往沙崙路一路欲左轉進入新民隧道，未注意對向直行的50歲柯姓男子騎乘普通重機車，雙方發生碰撞，導致柯男雙腳骨折、身體多處擦挫傷送醫。

警方獲報到場處理，雙方現場酒測值均為0，詳細肇事原因及責任歸屬將進一步調查釐清。