由於海葵颱風及其外圍環流影響，明（4）日東半部降雨持續，中南部的風雨將明顯增強，北部則維持間歇性雨勢，東半部有豪雨或局部豪雨等級以上的降雨發生，南部、大台北地區及中部以北山區易有大雨或局部豪雨發生的機率。氣象局表示，目前海葵中心已經從高雄出海，最快明日下半天解除陸警，海警則預計在周二（5日）下半天解除。
氣象局指出，明天東半部地區降雨持續，中南部地區的風雨將明顯增強，北部地區則維持間歇性雨勢，東半部地區有豪雨或局部豪雨等級以上的降雨發生，南部、大台北地區及中部以北山區易有大雨或局部豪雨發生的機率；台灣各沿海空曠地區及澎湖、馬祖有10至11級強陣風，其他地區及金門亦有8至9級強陣風，明天雲林以南、花東（含蘭嶼、綠島）沿海空曠地區有10至12級強陣風，其他沿海空曠地區亦有局部8至9級強陣風。
氣象局指出，周二（5日）海葵颱風逐漸遠離，颱風及其外圍環流影響，各地仍有短暫陣雨，南部、東半部地區及中部以北山區有局部大雨或豪雨發生的機率；西南部沿海及澎湖、金門有長浪發生的機率。
周三至周五（6日至8日）低壓帶影響，東半部及南部地區有短暫陣雨，其他地區易有局部短暫陣雨，午後配合熱力作用下，山區有局部大雨發生的機率；周六、下周日（9日、10日）東半部及南部地區有局部短暫陣雨，其他地區為多雲，午後有局部短暫雷陣雨。
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