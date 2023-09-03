提前確定搶到8強門票，且賽前保持不敗之身的德國與斯洛維尼亞，3日在世界盃男籃賽狹路相逢，靠著薛洛德攻下全場最高24分，外加10助攻、2籃板，德國最後以100比71痛宰斯洛維尼亞，目前5戰全勝，續保不敗之身挺進世界盃8強，東契奇則有23分、6助攻。

斯洛維尼亞在第一節打完前，發動一波11比0猛攻，一度取得25比11領先，但在次節情勢逆轉，換成德國在上半場結束前，竟然打出更誇張的20比4，也讓德國打完上半場，反以38比34超前，雙方半場得分唯一上雙球員是東契奇14分。

來到第三節，德國又靠薛洛德的三分外線，以及泰斯的內線強攻，打出18比2攻勢，轉眼取得61比42大幅領先，隨後兩名斯洛維尼亞球員激烈抗議尺度，個被吹1次技術犯規，讓斯洛維尼亞更是士氣大挫，德國順勢擴大領先差距到21分之多。

儘管斯洛維尼亞在第三節結束前，也打出7比0小高潮稍微追近，但到了末節，薛洛德的火力仍沒停歇跡象，搭配莫利茲華格納也在內線開火，德國又把領先擴大到22分之多，斯洛維尼亞只能提前在最後6分06秒換下東契奇，幾乎宣告題前認輸。