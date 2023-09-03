兩岸情勢緊張，為因應國土防衛，繼明年編列近49億元採購14套美製火山布雷系統外，國軍持續補充彈藥存量。除對內委託中科院生產24萬枚Mk2手榴彈，陸軍也將於明年至2026年花費10億2960萬元，向美採購M67手榴彈，屆時估計可獲70萬枚餘，我軍將擁近百萬枚手榴彈。對此，前立委郭正亮3日就表示，「事實上手榴彈要陸續進來，總共有百萬枚，那個顯然就是給灘頭決戰的海岸守備隊用的，如果敵人灘頭搶登陸成功，這就是一個攔阻，而攔阻就是死傷最慘重的地方，這就是事實」，引發討論。

郭正亮3日在政論節目《新聞大白話》中表示，「事實上手榴彈要陸續進來，總共有百萬枚，那個顯然就是給灘頭決戰的海岸守備隊用的，事實上這裡面就包括了義務役，這剛好跟賴清德所理解的『保證義務役年輕的戰士不會有戰鬥任務，都是在後勤守備』是錯的，這難道不就是蔡英文執政第二任才發生的事嗎？」郭正亮更說，「政治其實是很現實的，在誰的任內發生的新現象就是誰該負責」。

郭正亮更舉例，「比如年輕人明年就要開始當一年兵，這裡面有一半的員額是要當海岸守備隊，這都是規劃中的，如果敵人灘頭搶登陸成功，這就是一個攔阻，而攔阻就是死傷最慘重的地方，這就是事實，你怎麼能夠否認？」郭正亮最後更說，「民進黨政府現在真的是很糟糕，已經到了沒有辦法理性討論的程度，當我們說明年義務役年輕人員額大概是2至3萬，這些人會不會在當兵期間陷入作戰？難道沒有這個可能性嗎？我是覺得真的要選總統，要把事實告訴民眾，不能為自己洗白」。