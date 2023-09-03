自小客車車頭毀損嚴重，所幸駕駛輕傷。（三星派出所提供／吳佩蓉宜蘭傳真）

宜蘭縣三星鄉雙和中路與雙和一路口今（3日）發生肇事逃逸交通事故，1名黃姓男子駕駛自小客車沿雙和中路往天送埤方向行駛，與自小貨車在交岔路口時發生碰撞，小貨車直接栽進田裡，其駕駛逃之夭夭，經查該駕駛為阮姓逃逸外勞，全案除依肇事逃逸偵辦並通報內政部移民署北區事務大隊宜蘭縣專勤隊收容。

宜蘭縣警察局三星分局三星派出所今中午12時39分許獲報，警員詹舜傑、黃新凱即趕赴現場處理；經瞭解，當事人黃男駕駛自小客車沿三星鄉雙和中路往天送埤方向行駛，與阮男駕駛的自小貨車於交岔路口時發生碰撞，造成雙方車頭嚴重毀損，黃男受傷自行就醫，阮男下車後快步跑離現場。

警方表示，調閱路口監視器畫面後發現，自小貨車因事故造成車輛衝入農田，駕駛當下棄車步行離開現場，警方即在肇事現場附近搜尋，果然找到該名逃逸駕駛，經查該駕駛為阮姓逃逸外勞，全案除依肇事逃逸偵辦並通報宜蘭縣專勤隊收容。