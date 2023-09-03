國民黨總統參選人侯友宜近日提長照政見，主張80歲以上長者、70至79歲患有癌症二期以上長者廢除巴氏量表，獲廣泛好評，行政院也火速跟進，遭酸是在「攔胡政策」。民進黨總統參選人賴清德也說，巴氏量表已產生問題，到了不得不改的情況。精神科醫師沈政男直批，賴清德完全沒有「失智是長照最重要議題」的概念，更不知道長照2.0的多元評估量表。台灣醫療體系沒進步，因為政客都為選舉胡亂拋政策、隨便喊價。

沈政男2日在臉書發文表示，看起來，外籍看護未來將會大舉放寬申請了，甚至，注意了，賴清德受訪說，也會開放家庭幫傭。這，就是選舉效應，有人先喊價，接下來就會有人喊得更高，不信的話等著看柯文哲再來要怎麼喊，關於外籍移工政策。

沈政男提到，如果依照香港與新加坡的比例，台灣至少可以引進一百萬家庭看護工或家事工，讓她們幫忙照顧老人家與小孩子，等於是現在的四、五倍。還記得郭台銘家裡聘雇外籍看護，結果被拍到用來幫忙逛街提東西，而被說是濫用外看嗎？你看，連那麼有錢的人都想要請外看。因為，台灣已經沒人想當傭人了，你請本國看護與本國家事工，心態上就不可能把他們看成傭人，而他們也不會這麼自視。外籍看護，還可以。

沈政男指出，你看仲介給的印尼看護工簡介，上頭的人像照片都是穿著圍裙，一副家事工的模樣，因為，香港與新加坡主要都是聘僱家事工，只有一小部份用來照顧老人家。難道，台灣也要變成家家戶戶都有菲傭的社會了嗎？根本就是要五毛給一塊吧？這，就是選舉的後遺症。

沈政男質疑，從那專訪也可以看出，賴清德完全沒有「失智是長照最重要議題」的概念，因為從頭到尾都沒提到失智，更不知道長照2.0的多元評估量表。侯友宜在醫療方面，也承諾將醫療支出從現在GDP的6點多％提升到8％，結果賴清德的反應是應該先有計畫，再提數字。這就奇怪了，怎麼私立大學補助學費，你一下子就喊出補助多少？總之，這就是台灣的選舉，都在胡亂拋政策、隨便喊價。

「你看這七、八年，台灣醫療體系有任何進步嗎？健保支出成長額度竟然也是用喊價的！」沈政男直言，台灣人的平均餘命低於香港、新加坡、南韓、日本。「我在這邊講，就是因為台灣的大學辦學素質不如人家！」台灣各行各業最厲害就是醫療，不是嗎？現在連這方面也不如人家了。怎麼會，還在那邊整天忙著歌功頌德，說是這個那個政府多麼厲害，政績多好又多好？不過就是兩個字：平庸。台灣的未來真的令人擔心。