台南登革熱累計3608例本土確診病例，防疫人員趕在颱風前持續孳清。（台南市衛生局提供／曹婷婷台南傳真）

台南登革熱今天新增181例本土確診病例，累計3608例，其中大內區首度新增1例，全市37個行政區已29區出現確診病例，截至目前，只剩龍崎、山上、白河、北門、學甲、下營、東山、後壁8區尚未淪陷，而東區、永康等6個疫情熱區病例數高達3295例，占全市9成病例。

台南今天新增東區36例、安南區35例、南區29例、永康區22例、北區20例、關廟區10例、安平區及中西區各9例、仁德區及歸仁區各3例、新市區、新化區、善化區、大內區及西港區各1例。

值得注意的是，過去一周台南新增5例重症，多為有慢性病史及長者，防疫人員原本以為這些人可能曾在2015年登革熱大流行時確診而導致重症，但經查5人當年均無通報確診紀錄。

專家呼籲，台南市民一定要有風險概念，不只曾確診過的人要小心防範交叉感染，沒得過登革熱的人同樣不能以為「只是被蚊子叮咬」，截至目前台南已有7例重症。

目前全市病例數仍以東區848例為最多，其次為永康區810例，安南區736例居第三，南區也竄升到337例，仁德區289例，北區為275例，這些疫情熱區更有多個里的病例數超過50例，甚至破百例，顯見社區存在傳播鏈。

疫情升溫之際又遇上海葵颱風攪局，為疫情再埋下變數。台南在杜蘇芮颱風來襲後一周病例數飆升，主要就是颱風時民眾多在屋內，蚊子也躲在屋內， 8月9日一舉飆破千例，如未能在颱風過落實孳清等防治工作，9月病例數恐怕將持續上升。