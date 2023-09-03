女星安心亞是著名的宅男女神代表，她近年轉型成功，在戲劇、主持、唱片等領域都有不俗成績，實力有目共睹，而親民的她不時在網上放送搞笑影片，討喜性格收獲一大票粉絲；近日安心亞曬出與尹馨的泡湯照，兩位女神散發魅力讓大批網友看到嗨翻。

安心亞近日在社群平台上曬出泡溫泉的系列照，頭上頂著浴巾折成的羊角帽，身邊的人正是拿下第49屆及51屆金鐘獎迷你劇集、電視電影最佳女主角獎的尹馨，兩人頂著同款造型泡在水池裡，露出白嫩香肩，坐在池邊兩人圍著浴巾，纖細美腿讓網友看嗨，嘟嘴、燦笑的表情也擄獲不少網友的心。安心亞寫下：「一起泡溫泉餒」，並標記劇組粉專「孔雀魚-命案現場清潔工」，據悉影集將於2024年與觀眾見面。

尹馨也發文透露拍戲時全身頭痛不堪，安排溫泉戲是神來一筆，「大家坐在山裡等時間到女湯的阿姨們散去，拍完再一起放空吵鬧吃個小炒（自由入座想回家睡覺的就睡覺），真的很快樂吶」。美照公開後，不少網友留言：「可可愛愛」、「超可愛啊怎麼回事，拍戲加油嘿，辛苦了餒」、「有美麗的青蛙在泡溫泉」、「泡了幾個小時？記得當年拍狼王子泡了7個小時」、「我也要一起泡溫泉」。

華視全新懸疑職人劇《孔雀魚》中，安心亞飾演傳播妹，她為了演出自然感，主動向演她乾哥的張再興請教，「平常都是我媽教我台語，但傳播妹的台詞太粗俗，張再興很會，我就盧他教我。」尹馨則表示剛好拍錢人豪導演的電影，聊天時對方表示想找自己演出，看完劇本覺得很特別就答應了。