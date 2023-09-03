海葵颱風於晚間8時自高雄出海，明日仍對台灣造成影響。（氣象局）

氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」稍早在臉書分享台中、彰化等縣市停班停課資訊，引起討論，不少台中人開心留言終於等到颱風假，但也有人覺得意外，不解為何台中要放假，就有在地人分享經驗談。

台中市宣布4日停班停課，許多網友紛紛留言，「台中超過10年沒颱風假了！」、「終於等到台中」、「台中沒什麼風雨，是要停什麼」、「台中竟然放假了！」、「Amazing！台中居然有颱風假」、「台中真的是政治假期」、「台中彰化在跟人家放什麼颱風假啦」。

一名在台中港工作的司機網友則分享經驗談，「台中彰化放假無庸置疑的，明天風力不小，出海後又是掃到颱風尾，西南部都這樣啊，忘了每次颱風都是出海後台中彰化才風雨，其實這次也可以不用放的，一切看市長」，也認為既然宣布放颱風假就乖乖在家休息。

一名在台中港工作的司機留言，分享颱風經驗談，認為台中彰化明天放假合理。（圖／翻攝臉書台灣颱風論壇）

台灣颱風論壇不久再度發文指出，海葵颱風今晚8時從高雄梓官出海，快速翻越中央山脈，雖然稍微減弱，但環流結構依然保持完整，高低層會合之後將開始整合，「密切注意未來6小時整合停滯的位置，整合完成後，就會繼續慢速西行」。