英國國防部之下的研究單位，「國防安全加速室」(DASA)提供50萬英鎊(約2000萬新台幣)的資助金，給一間名為「升級360」(Uplift360)的軍事科技公司，由他們研發防彈衣重新再製的工藝，這樣可節省資源、符合環保，也更為便宜。DASA的地位，與美國國防部高等研究計劃署(DARPA)是相似的。

陸軍科技(Army-technology)報導，根據全球數據( GlobalData) 的《2023-2033 年全球防彈衣和個人防護市場預測》報告估計，英國防彈衣行業目前的價值為 1.768億美元(約56.3億新台幣)，預計到 2033 年將增至 2.826 億美元(約91億新台幣)。

「升級360」是由退伍軍人所經營國防企業，現任執行者是英國國防部國防安全與環境委員會委員理查‧努吉中將( Richard Nugee )，他開發了一種回收凱夫拉纖維(Kevlar)的工法，凱夫夫也稱克夫勒、功夫龍，是目前最通用的纖維，包括防彈衣、抗彈板，經常使用這個材料。不過它目前沒有回收方式，損壞之後通常被送往焚化爐燒掉。

英國DASA支持防彈衣再製的研究，利用化學藥劑將凱夫拉融化後再抽絲，再造出的凱夫拉纖維強度不變。(圖/DASA)

「升級360」使用未公布配方的化學物質，將報廢防彈衣中的纖維融化為液體，然後液體再抽絲後，再製出來的再製凱夫拉，其強度仍然相同。

英國國防部官員表示「該公司設計的流程是一個很好的開始，新的工藝可以減少浪費、節省資金並確保國防資源供應。」

英國國防部認為，防彈衣循環系統使用之後，可以使成本大幅降低，這對軍事裝備來說非常重要。因為凱夫拉比鋼貴 85 倍，但是保質期只有5年左右，每年都有大量的過期防彈衣要銷毀，卻同時又要購買新品。