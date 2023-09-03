適逢九三軍人節，前國民黨主席洪秀柱今（3日）透過臉書發文向保家衛國、勞苦功高的國軍將士致上最高敬意，她說，近年國防預算年年創新高，合理的預算絕對支持，但年年砸大錢採購武器，這些絕不等於支持國軍、愛護國軍，相反的，添購過時、有爭議或不必要的武器，只會讓納稅人對軍事採購打上滿滿的問號！

洪秀柱表示，這幾年蔡政府把兩岸關係搞到兵兇戰危，共機也多次繞台甚至逾越海峽中線，致使我海、空軍執行聯合情偵、戰備演訓、升空巡弋等勤務更為頻密與緊張。「國軍弟兄姊妺大家辛苦了！」

洪秀柱提及，蔡總統在臉書表示感謝國軍，「明年度國防總預算創下歷史新高」、「到明年底就能讓超過6萬名國軍有更舒適的生活環境」、「要向世界展現我們守護民主自由的決心」、「要當國軍的後盾」等等。

她強調，身為三軍統帥向國軍致敬、致謝，實天經地義，但真要支持國軍、當國軍的靠山，應該是提振國軍的士氣、維護國軍的尊嚴，更應努力營造一個和平穩定的台海情勢。

總統若真正關心、敬重軍人，首先請不要把國軍當工具人，當香蕉、鳳梨等農產品滯銷就強迫部隊消化，賣不出去的要國軍「吞」，但缺蛋時就要求部隊不可吃蛋改喝豆漿，甚至還讓國軍吃美豬。試問這些做法，真的是當「國軍的後盾」﹖還是把國軍權益踩在腳底﹖

洪秀柱說，蔡總統執政都快任滿了，怎會今天才在說「到明年底就可讓6萬名國軍有更舒適的生活環境」，那麼請問過去幾年政府都在做什麼？九三軍人節，也稱為抗戰勝利紀念日，這一天是紀念和感謝許多為國捐驅、慷慨赴義的軍人們，他們犧牲自己的生命、犧牲自家人的團圓與幸福，捍衛了國家的生存、也保護了人民的安全。軍人以無私奉獻和無畏的精神，為國家做出巨大犧牲，應永遠銘記、感激於心！