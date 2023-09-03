倒塌的小葉欖仁樹橫亙馬路，並壓垮餐廳招牌與毀損一輛汽車。（程炳璋攝）

台南市中西區民族路2段1家教會所有的小葉欖仁樹，3日晚間7時許不堪強風吹拂應聲倒塌，不僅橫臥馬路，中斷市中心交通，還擊中對面餐廳招牌與用餐顧客的汽車，幸無人受傷，警方緊急在路口警戒疏導，並聯絡台南市工務局，近2小時才排除障礙。

程炳璋攝

這株路樹屬於附近1家教會所有，樹齡約10多年，有20公尺高，因為太過高大，樹枝已遮蔽幾乎一半路面，中西區赤崁里長陳永菁4月起2度發文要求教會修剪，未獲回應，3日不堪強風侵襲，應聲倒塌。

倒落的樹幹十分粗大，不僅壓垮樹下的電箱外殼，更橫跨15公尺寬的路面，樹枝擊落馬路對面餐廳的招牌，並毀損1輛用餐顧客停靠的汽車，幸未造成任何人員傷亡。

這場路樹倒塌造成民族路2段東西向雙線交通癱瘓，因該路段屬鬧區重要幹道，也是遊客入夜逛街的觀光街區，警方派出6名警力到現場警戒，冒著風雨疏導交通，台南市工務局出動吊車、多名人力切割樹幹，分段吊上貨車，2個多小時後才排除障礙，恢復交通。

陳永菁要求教會牧師出面負責，該名牧師看見樹倒事故造成鬧區交通一時大亂，只能回應先由警方與工程人員處理。