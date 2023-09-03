由於海葵颱風影響，台中市政府宣布，9月4日停止上班、停止上課。對此，網友紛紛表示，太開心了、太感動了，終於輪到台中，「感謝媽媽」、「感謝盧媽媽市長，開心！」也有民眾提醒，該擔心海葵颱風尾、周二風雨應該比較大。

由於海葵颱風及其外圍環流影響，明（4）日東半部降雨持續，中南部的風雨將明顯增強，北部則維持間歇性雨勢。氣象局表示，目前海葵中心已經從高雄出海，最快明日下半天解除陸警，海警則預計在周二（5日）下半天解除。

台中市政府於3日晚間8時許宣布，9月4日停止上班、停止上課。

對此，網友表示，太開心了、太感動了，期待了一整天，一掃原本等待焦急的心情。許多網友表達「感謝媽媽」，「感謝盧媽媽市長，開心！」「刺激經濟消費」、「百貨公司要爆滿了！」「台中睽違幾年了，感動～」「終於輪到台中！」「真的好意外啊！」「坐等明天KTV、電影院、百貨公司的盛況」！

有人質疑無風無雨，為何要放假？網友笑稱，「想上班的明天記得調鬧鐘、準時打卡呀！」「想加班的明天還是可以去上班啊！」「新竹表示羨慕！」

也有民眾提醒，「台中該擔心的是海葵颱風尾」、「周二風雨應該比較大」！