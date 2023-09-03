俄羅斯聯邦安全會議（Security Council of the Russian Federation）副主席、前總統麥維德夫（Dmitry Medvedev）今天表示，從今年初以來，俄國軍隊已招募大約28萬人入伍。

法新社報導，俄羅斯尚未宣布另一次軍事動員，但在俄國侵略烏克蘭的戰爭進入第19個月之際，俄羅斯已經積極展開招募，以吸引更多人從軍。

俄羅斯塔斯社（TASS）報導，麥維德夫指出：「根據國防部的數據，從1月1日起，已有28萬人透過簽約加入俄國軍隊。」

他訪問俄羅斯遠東地區庫頁島（Sakhalin Island）時說道：「其中一部分是後備部隊，一部分是志願役和其他類別的人員。」

從今年春季以來，俄羅斯軍隊展開招募志願役士兵的大規模宣傳活動，在網路和俄國各地街頭刊登大量廣告，並允諾提供更高的軍餉。

克里姆林宮去年9月宣布進行局部動員，額外徵召約30萬人投入俄國軍隊侵略烏克蘭的軍事行動，以彌補俄軍於烏克蘭前線的戰損。