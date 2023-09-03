香港影帝梁朝偉2日獲頒第80屆威尼斯影展終身成就獎，成為首位獲此獎項的華人演員，他除了在台上激動落淚外，其妻子劉嘉玲事後也在社群上發文放閃。另外，昔與梁朝偉傳出不和的男星周星馳，今(3)日也在社群上更新動態祝福，曝光兩人的真實交情。

第80屆威尼斯影展將終身成就金獅獎頒發給影帝梁朝偉，台灣時間2日晚舉行頒獎典禮，由導演李安擔任引言並頒獎。梁朝偉上台時還感性落淚，特別感謝香港電影的培養，也不忘提及台下的太太劉嘉玲的愛與支持，還有來自世界各地的粉絲。

此外，過往曾與梁朝偉傳出不和的周星馳，今日稍早也在IG上以限時動態的形式，轉發梁朝偉拿著金獅獎座的貼文，並寫下：「Congratulations(恭喜)！」等字句，祝賀他的拿獎，不過兩人的IG帳號尚未追蹤對方，也讓網友們紛紛期待未來可見到兩人更多的互動。除了周星馳以外，女星舒淇也在微博上轉發當時梁朝偉的致詞畫面，並寫下：「好可愛，好開心，好感動。」

事實上，梁朝偉過往曾表示：「我一直沒有和周星馳合作過，你們知道為什麼嗎？那是因為周星馳的電影裡永遠不允許有兩個主角」讓外界誤會兩人不和。不過，梁朝偉今年曾在抖音上更新一則題為「周星馳，我的最佳損友也是最佳好友」的短片，其內容提及他與周星馳兩人過往因報考香港無線電視台的演員訓練班認識，親自揭露兩人的多年友誼，打破傳聞。