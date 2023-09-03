太魯閣號事故已超過2年，最近卻在列車殘骸中發現9塊遺骸，甚至還有頭蓋骨，以及罹難者遺物。而近日就有一份最新的民調指出，對於太魯閣49死事故，兩年後才在車廂找到部分遺骸及遺物，有94％的網友認為是「政府失職！民進黨怎麼對得起這些罹難家屬？」引發討論。

YouTube頻道《野電視94強》3日對於「兩年前太魯閣49死事故，隔兩年後才在車廂又找到部分遺骸及遺物，你怎麼看？」進行網路民調，截至3日晚間22時止，已有2萬人參與投票，有94％的網友認為是「政府失職！民進黨怎麼對得起這些罹難家屬？」、有6％的網友覺得「我覺得民進黨做得很好！」

而參與該份民調投票的網友都紛紛表示，「真的叫家屬情何以堪啊」、「兩年後才發現，這樣鬆散的管理，會讓乘客心裡毛毛的，死者家屬更是悲痛，不知道那些遺落的骸骨是不是自己親人的頭骨，你叫他們情何以堪呢？」、「無能的民進黨，要永遠消滅」、「兩年後才又再車廂內找到部分遺骸遺物？會不會太誇張了？」、「真的太扯了」。