新冠疫情過後，國外包括Google與臉書母公司Meta都開始要求員工回辦公室上班，但卻面臨員工堅持要遠距工作的窘境。而美國電商龍頭亞馬遜下令員工今年5月開始每周至少要進辦公室3天，竟遭到近3萬名員工連署要求取消規定。不過有消息指出，亞馬遜執行長賈西（Andy Jassy）已經放話，要這些員工辭職，因為「你可能不適合這份工作」。

據新聞網站Business Insider報導，賈西顯然已經忍無可忍。在8月召開的一場內部會議中，賈西坦言，歡迎那些不滿需要重回辦公室的員工去其他地方找工作，而且現在已經到了「Disagree and Commit」（雖不同意，但要執行）的時候。

亞馬遜之前允許各個團隊自行決定是否需要進辦公室工作，但在新政策公布之後，賈西在公司部落格上宣布，領導團隊認為，大家都在辦公室時，更有利於亞馬遜文化，也更容易互相學習，並更有效配合。

賈西在8月的會議中表示，部分員工沒有認真看待公司的要求讓他感到失望，雖然他也表示理解員工的考量，「但亞馬遜的工作可能不再適合你了」。他指出，如果有人遵守在辦公室工作3天的規定，同時卻有人拒絕，這顯然是不對的。