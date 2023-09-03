華為發布「Mate 60 Pro」手機，特別強調首款支持衛星通話的智慧手機。根據外媒報導，Mate 60 Pro的上網速度達到了5G手機的水準，華為已取得重大突破。前立委郭正亮指出，華為手機的衛星電話這一塊，比晶片的驚嘆還要大，收音很清楚；更不可思議的是，居然沒看到凸出的天線。

郭正亮今(3日)在中天《鄭亦真辣晚報》節目中表示，華為這次最讓人驚艷的是衛星電話，有影片一個人就現場試撥，收音很清楚，感覺聲音是從遙遠高空來的，這一塊比晶片的驚嘆還要大。有一家衛星公司在亞洲有3顆衛星，所以在亞洲境內都收得到，基本上台灣也可以用，好像是用分鐘計費，他一位會開船的朋友就說，這會使得船上的網路電話瞬間都沒人要買，因為華為的衛星電話便宜太多了。更不可思議的是，華為手機居然沒有看到凸出的天線。

另外，郭正亮指出，華為這次主要是中芯國際可以代工，不過，為什麼華為把IC設計出來之後，在那邊可以接上，顯然EDA已經做出來了，也就是製程軟體 ，這是非常難的。

郭正亮接著點出，美國有3家全世界最大的，都是用雲端交易，可隨時下載。那華為是怎會做得出來？所以傳出美國方面懷疑，華為可能有一個影子網路，派工程師到很多重要的地方，然後打造出最後可以用的EDA。EDA是軟體的集成，有人就覺得不可思議，那是因為中芯國際的良率上來了，衛星電話、EDA的製程軟體也做出來了，就讓人感到難以想像，因為時間太快了。