AI人工智慧技術持續進步，讓美國4成2企業擔憂，AI恐怕會在未來「毀滅人類」或帶來災難。對此，歐洲議會立法通過首部全面性AI監管法案草案，要求AI企業在開發過程上更加透明，且不能將AI用在歐盟認定「高風險行為」上，連ChatGPT都要納管。

而台灣原本打算在9月推出AI基本法草案，在新的立法院會期推動，包括AI法律名詞定義、隱私保護、資料治理、風險管控、智慧財產權，倫理規範、產業推動，及AI應用遵法與合法性等面向，都會有所觸及。

吳政忠說，生成式AI是在去年底今年初，在OPEN AI公司發表ChatGPT後，美國英國及全球才如火如荼跟進，同時發現生成式AI威力很大，因一般人都可以使用，其應用攸關智財權，倫理及法律等，很多過去並沒有規範，ChatGPT誕生後，各國都在研議如何因應。

吳政忠說，歐盟雖已通過人工智慧法草案，但只是第一關，共有三關要通過，美日等國還在研究中，尚未通過。台灣的做法是先訂定指引，由政府率先帶頭，再密切觀察美日歐盟法律如何訂定。台灣不能衝太快，因生成式AI與各行各業都有關係，國際相關發展每個月都在變化，法律不能訂得太死，一旦法律限制太大，產業發展恐怕會受到壓抑，台灣AI基本法草案還在觀察各國的動態。

他說，生成式AI的引擎如不能去看網路上的很多資料，這樣不行，若限制公務機關不能使用，也會降低行政效率，政府訂定指引，目的是要提醒並指導公務員，不要去問美國的聊天機器人ChatGPT或中國百度等企業發展出來的對話式搜尋引擎，有些議題是不能亂問的，以免洩露國家機密。

另，吳政忠表示，國科會正在打造可信賴生成式AI對話引擎「TAIDE」，這個版本問自己的比較安全，而台灣會針對繁體中文對話引擎和國際企業如微軟、Meta、Google等合作，因台灣對資料的判斷比較可信賴。他並說，甫通過的「晶創台灣計畫」，用晶片驅動全部產業創新，生成式AI加上晶片設計及製造能力，台灣有很大的發展機會。