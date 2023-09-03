香港巨星梁朝偉出道以來憑藉英俊外型精湛演技出演無數經典作品，擁有5次榮獲香港金像獎最佳男主角，和3次拿下金馬獎最佳男主角的肯定，在國外也是獲獎不計其數，近日梁朝偉獲得威尼斯影展終身成就金獅獎，妻子劉嘉玲也罕見曬出兩人親吻照慶祝，羨煞旁人。

劉嘉玲這次陪同梁朝偉出席威尼斯影展，她開心貼出許多照片為梁朝偉慶祝，其中一組兩人罕見公開親嘴模樣，只見梁朝偉一身黑西裝，一手插口袋，一手摟住劉嘉玲，由身穿黑色套裝的劉嘉玲捧著梁朝偉的終身成就獎，兩人嘟起嘴接吻，畫面相當可愛，劉嘉玲寫下：「Congratulations! You truly are the best（恭喜，你絕對是最棒的）」。

除了兩人的親吻照，劉嘉玲也PO出許多梁朝偉的帥照，激動直呼：「今天是你的日子」，夫妻倆深厚感情讓許多網友紛紛留言：「是你們的日子，夫妻任何一方有成就都少不了另一半的支持，恭喜恭喜」、「我看見朝偉哥哥在臺上興奮到快哭出來真的很感動！實至名歸！」、「好幸福」、「衷心祝福」。

而劉嘉玲除了是梁朝偉的太太，同時也是他的經紀人，她曾表示自己是迫不得已才會接下這個任務，且兩人在公事方面，劉嘉玲90%都讓著梁朝偉，身為太太與同行，她認為梁朝偉是非常優秀的演員，但他不擅與外界交流溝通，「他有他很自閉的那個方面，所以我想我可以幫他打開這扇窗吧！」