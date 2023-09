香港巨星梁朝偉出道以來憑藉英俊外型精湛演技出演無數經典作品,擁有5次榮獲香港金像獎最佳男主角,和3次拿下金馬獎最佳男主角的肯定,在國外也是獲獎不計其數,近日梁朝偉獲得威尼斯影展終身成就金獅獎,妻子劉嘉玲也罕見曬出兩人親吻照慶祝,羨煞旁人。

劉嘉玲這次陪同梁朝偉出席威尼斯影展,她開心貼出許多照片為梁朝偉慶祝,其中一組兩人罕見公開親嘴模樣,只見梁朝偉一身黑西裝,一手插口袋,一手摟住劉嘉玲,由身穿黑色套裝的劉嘉玲捧著梁朝偉的終身成就獎,兩人嘟起嘴接吻,畫面相當可愛,劉嘉玲寫下:「Congratulations! You truly are the best(恭喜,你絕對是最棒的)」。

除了兩人的親吻照,劉嘉玲也PO出許多梁朝偉的帥照,激動直呼:「今天是你的日子」,夫妻倆深厚感情讓許多網友紛紛留言:「是你們的日子,夫妻任何一方有成就都少不了另一半的支持,恭喜恭喜」、「我看見朝偉哥哥在臺上興奮到快哭出來真的很感動!實至名歸!」、「好幸福」、「衷心祝福」。

而劉嘉玲除了是梁朝偉的太太,同時也是他的經紀人,她曾表示自己是迫不得已才會接下這個任務,且兩人在公事方面,劉嘉玲90%都讓著梁朝偉,身為太太與同行,她認為梁朝偉是非常優秀的演員,但他不擅與外界交流溝通,「他有他很自閉的那個方面,所以我想我可以幫他打開這扇窗吧!」