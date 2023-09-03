新竹縣政府於3日晚間宣布，9月4日正常上班、正常上課。尖石鄉玉峰村及秀巒村4日停班停課。網友笑稱，工程師還是好好去上班吧！台灣的GDP靠你們了！信專業好嗎，不要整天想放假！
由於海葵颱風及其外圍環流影響，明（4）日東半部降雨持續，中南部的風雨將明顯增強，北部則維持間歇性雨勢。
氣象局表示，目前海葵中心已經從高雄出海，最快明日下半天解除陸警，海警則預計在周二（5日）下半天解除。
新竹縣政府於3日晚間宣布，9月4日正常上班、正常上課。尖石鄉玉峰村及秀巒村4日停班停課。
對此，網友幽默表示，工程師還是好好去上班吧！來陪桃園，桃竹苗不可分割！預料中，風真的不算大；苗栗也公布上班上課！桃園嚇死，差點當最後一名！爽啦！不能只有台北上班！一起陪北北基桃宜上班，期待放假的超好笑！
也有網友笑說，桃竹苗要共進退，一起上班吧！北部人很愛拼經濟、台灣的GDP靠你們了！信專業好嗎，不要整天想放假！台中放就很神奇了，竹苗湊什麼熱鬧，早點洗洗睡嘻嘻！
文章來源：PTT
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