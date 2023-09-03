許多家長時時擔憂子女的健康狀況，因此常會為其準備一些健康食品。一位媽媽近日發現女兒便秘長達3日，於是準備了好市多的F牌優酪乳，結果女兒喝完沒多久就說要上廁所，讓她大讚很有效，「女兒每次喝每次都上呢」，貼文曝光後引發熱議。

原PO在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」發文表示，原本她都購買F牌無糖優酪乳，不過最近發現一款F新牌的草莓優酪乳，「有草莓的果香，裡面含有小小的蘆薈顆粒，雖然喝起來比較甜一點，但喝起來也很順口」，而女兒喝玩優酪乳後也馬上有便意，讓原PO忍不住PO文，「推薦給喜歡優酪乳或是排便不順的人」。

對此，許多網友紛紛回應，「幫他們打蘋果香蕉果昔很有用」、「甜爆了，會上廁所？完全無感耶」、「便秘，去寶雅吹到冷風就會想棒賽了，去之前先喝早餐店大冰奶會加強效果，會賽咧滾」、「我看很多人都說便秘要喝十二韻的玫瑰花茶，喝了必拉的樣」、「吃火龍果最有感」、「真心覺得你讓他們吃益生菌會比較好…」。

原PO則透露，其實她本來就會讓女兒每天吃益生菌，只是可能最近女兒感冒吃藥，所以才會出現便秘的情況；而每次只要女兒便秘，她都會準備F牌優酪乳就能順利解決，「她真的每次喝完過15分就去上」。