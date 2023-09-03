國民黨總統參選人侯友宜日前提出「80歲以上長者、70至79歲患有癌症二期以上長者取消巴氏量表，可直接申請看護看護移工」政見。《中時新聞網》3日起在YouTube對此進行網路民調，4.2萬名網友參與投票，高達71%的網友表示支持。

《中時新聞網》3日起在YouTube針對「侯友宜提出長照政見，主張80歲以上和70至79歲患有癌症二期以上長者，取消巴氏量表，可直接申請外籍看護工，你的看法是？」進行調查，截至晚上10點30分，已有4.2萬名網友參與投票，59%的網友的表示非常支持；12%的網友表示支持；5%表示非常不支持；20%網友沒意見、無感；4%表示不支持。

網友紛紛表示，「應該是更嚴僅的評估整個政策，讓政策合理、公平。而不是亂分類」、「終於看到實際的政見了，好政見」、「這是很好的政策，民進黨提早推行，也算侯功績」、「同理心的從政者，方能為領導人」、「雖然不喜歡國民黨、但這個政策很不錯，應該可以讓很多需要長照的家庭，更方便可以申請到看護」、「這政見真的很需要」。

也有網友建議，「我覺得可以從降低門檻開始慢慢討論，大方向是好的，只是需要更仔細研議配套措施」。