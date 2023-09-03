根據《美麗島電子報》曝光的總統大選最新追蹤民調，在四腳督的情況下，民進黨賴清德35.3％、國民黨侯友宜18.8％、民眾黨柯文哲15.1％、無黨籍的郭台銘11.3％。對此，前立委郭正亮3日就表示，「我看完《美麗島電子報》的民調，柯文哲是最低的，事實上其他民調，柯文哲沒那麼低，跟侯友宜還有一段距離，我認為侯跟柯目前的想法就是撐到9月底，藍白要比較嚴肅地談的氣候真的有」，引發討論。

郭正亮3日在政論節目《新聞大白話》中表示，「據我了解，侯陣營認為侯友宜9月14日要去美國，22日回來，因為賴清德有訪美效應，所以他們也認為侯友宜有機會營造訪美效應，而且侯友宜是可以去華盛頓的，所以這裡面一定可以安排一些比較正式的訪問，他們還是認為侯友宜到九月底會是民調最高的時候」。

郭正亮也提到，「如果要來談藍白合，大家都會希望是自己民調最好的狀態，所以他們大部分傾向要談的時間，應該是十月初，柯文哲也有點類似，我看完《美麗島電子報》的民調，柯文哲是最低的，事實上其他民調，柯文哲沒那麼低，跟侯友宜還有一段距離，所以對柯文哲來說，民眾黨當然想說要維持這個優勢」。

郭正亮最後更說，「所以現在有點藍白聯合把郭台銘給擠死，就是要讓他民調更低」，最後郭正亮更斷言，「我認為侯跟柯目前的想法就是撐到9月底，藍白要比較嚴肅地談的氣候真的有，大家坦白講如果輸了，兩岸就陷入極大的風險之中，大家都背負了很大的壓力」。