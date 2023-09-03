海葵颱風襲台，預計今晚中部地區風雨開始增強，台中市府晚間宣布4日停班停課，但其實，台中市風力預測在放假邊緣，市長盧秀燕説，不論明天天氣如何，希望市民以安全為重，減少外出，不去危險地方，注意安全。

盧秀燕強調，中央預測台中平均風力6級、陣風9級，雖離標準差一級，但市府不願因差一級讓市民冒險，早點確定停班停課，也讓市民有所依據。

海葵颱風已於今天晚間8時左右出海，中南部風雨將從深夜逐漸增強，明天及5日持續影響台灣。盧秀燕說，「颱風翻越中央山脈進入西海岸才是考驗的開始！」雖中央規定停班停課標準平均風力達7級、陣風達10級，目前預測台中平均風力6級、陣風9級，雖離標準差一級，但市府不願因差一級讓市民冒險。

除台中外，彰化、南投也都停班停課，盧秀燕表示，區域是連動的，台中市內也是連動的，和平區到目前為止雨量達300mm，全國第4多，目前也列入土石流警戒區域。