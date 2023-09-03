受到海葵颱風影響，新竹縣尖石鄉秀巒村部分地區被列為土石流、大規模崩塌黃色警戒，依據氣象局預測雨量情資，恐達紅色警戒，新竹縣災害應變中心依法勸告3人撤離至安全區域，並將持續勸告居民疏散。另根據氣象局3日晚間8時30分發布的陸上颱風警報，警戒區域已無新竹縣，新竹縣4日正常上班上課，惟尖石鄉秀巒村、玉峰村已達停班停課標準，均停班停課。

新竹縣最大值雨量站為尖石鄉的西丘斯山測站，3日零時至晚間9時，累積雨量達273毫米，尖石鄉秀巒村部分區域（竹縣DF064）被列入土石流及大規模崩塌黃色警戒區域，該區域約計有10戶，截至晚間9時，經勸告疏散者有3人，新竹縣災害應變中心將持續勸離居民，若達紅色土石流警戒，將依據災害防救法勸告或強制撤離並適當安置。

截至3日晚間9時，尖石鄉累計撤離人數達61人、五峰鄉達22人，新竹縣災害應變中心已勸離尖石鄉遊客及登山客100人，勸阻未上山則有10人，勸導下山有24人。勸離五峰鄉遊客及登山客則有124人，勸阻未上山有7人、勸阻下山則有144人。在慢性疾病、重症病患及孕婦撤離部分，尖石鄉撤離57人、五峰鄉撤離22人。尖石鄉9處收容場所目前收容6人。

儘管海葵颱風已經出海，受到颱風外圍環流影響，依據氣象局資料顯示，新竹縣3日晚間至4日，仍有局部大雨或豪雨的發生機率，縣長楊文科也請各單位仍須警界雨勢，也呼籲民眾共同防災，在災害來臨時，把損失降到最低。